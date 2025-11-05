Inscription
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Roman francophone

No Remörse

Dave Grohl, Ozzy Osbourne

ActuaLitté
Ian Fraser Kilmister, dit Lemmy, fondateur, bassiste, chanteur et parolier de Motörhead est décédé le 28 décembre 2015. Véritable figure tutélaire des musiques électriques les plus brutales, il laisse orphelin un nombre incalculable d'artistes et de fans de heavy metal. Par cet album, beaucoup de personnes qui l'ont côtoyés lui rendent hommage en racontant en BD leur moment le plus marquant avec Lemmy... pour que la grande fête du rock'n'roll ne s'arrête jamais. Retrouvez les témoignages de Neil Warnock, Wayne Kramer, Michael Moorcock, Phil Campbell, Chrissie Hynde, Kim Mcauliffe, Slim Jim Phantom, Lars Ulrich, Dee Snider, Slash, Steffan Chirazi, Lita Ford, Riki Rachtman, Penelope Spheeris, Dave Navarro, Mikkey Dee, Chuck Billy, Mikael Maglieri Jr. , Todd Singerman, Lars Frederiksen, Dave Grohl, Triple H, Matt Prinfield, Josh Bernstein, Steve Luna et Corey Graves. Préface de Dave Grohl Postface de Ozzy Osbourne

Par Dave Grohl, Ozzy Osbourne
Chez Editions Petit à Petit

|

Auteur

Dave Grohl, Ozzy Osbourne

Editeur

Editions Petit à Petit

Genre

Réalistes, contemporains

No Remörse

Dave Grohl, Ozzy Osbourne

Paru le 05/11/2025

176 pages

Editions Petit à Petit

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

