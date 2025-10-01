Les Ravenel Tome 1 et 2

" - J'ai du mal à comprendre pourquoi ma vie devrait être chamboulée sous prétexte qu'un vague cousin, que je n'ai jamais aimé, est tombé de cheval, grommela Devon Ravenel. - Théo a été désarçonné, rectifia Weston. - Sans doute parce que le cheval l'appréciait autant que moi... " Devon mène une vie futile, jusqu'au jour où la mort de son cousin fait de lui le nouveau comte de Trenear. Le voici désormais criblé de dettes, à la tête d'un gigantesque domaine. Il décide aussitôt de tout vendre. Mais c'est avant de rencontrer Kathleen, la veuve de Théo... Les soeurs Ravenel se retrouvent elles aussi démunies face à ce coup du destin. Sans dot, difficile d'espérer se marier. Ce revers est d'autant plus rude pour Helen, qui rêve d'un homme doux, attentionné et distingué. Rien à voir avec ce sauvage de Winterborne !