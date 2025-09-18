Inscription
#Roman graphique

Du côté de Paris

Stéphane Manel

ActuaLitté
Pour son quatrième livre chez Seghers, Stéphane Manel s'aventure Du côté de Paris . " S'attaquer à Paris, c'est s'attaquer à un monument. Je n'en ai pas l'envie ni l'audace. Alors je préfère m'attacher à de petites pierres, à des détails, des restes de choses enfouies ou à la surface. Des bas-fonds géographiques aussi bien que mémoriaux. De l'histoire, des petites histoires. Sans doute plus à mon aise avec ce que j'ai vécu ou ce que d'autres m'ont confié. Ou ce que j'ai cru percevoir en observant des façades, en écoutant derrière des portes, en lisant, en consultant des bottins et des vieux papiers que le vent laissait flotter sur les ponts. En marchant. En me retournant. " Stéphane Manel déploie ici son double talent de dessinateur et de conteur pour nous proposer une promenade toute personnelle à travers les quartiers de Paris. Dans un ouvrage truffé de références littéraires, picturales, musicales, cinématographiques et hanté par quantité de silhouettes, de Gérard de Nerval à Alberto Giacometti, de Pierre Le-Tan à Georges Perec, de Jacques Mesrine à Salvador Dalí, il sillonne les époques et revisite rues, places, boulevards et avenues à la lumière de ses souvenirs... à pied, en taxi, à mobylette et en métro.

Par Stéphane Manel
Chez Seghers

|

Auteur

Stéphane Manel

Editeur

Seghers

Genre

Romans graphiques

Du côté de Paris

Stéphane Manel

Paru le 18/09/2025

240 pages

Seghers

25,00 €

ActuaLitté
9782232148675
