OM, A jamais les premiers

AVEC L'OM, CHAQUE JOUR A SON HISTOIRE Journaliste passionné qui a suivi le club pendant près de quarante ans pour Le Provençal puis pour La Provence, Mario Albano a vécu l'OM de l'intérieur : des tribunes de son enfance au Vélodrome jusqu'à la tribune de presse, aux côtés des légendes de 1993 comme des héros plus discrets. Dans ce livre-almanach unique, il a choisi de raconter l'histoire de l'Olympique de Marseille... au rythme du calendrier. Du 1er janvier au 31 décembre, un jour = un souvenir. Une arrivée marquante, un but inoubliable, une victoire historique ou une plantade retentissante : chaque date ouvre la porte à une anecdote, sérieuse ou cocasse, glorieuse ou tragique. On peut le lire comme un roman de passion, ou l'ouvrir au hasard pour découvrir ce qui s'est passé le jour de son anniversaire. Car à l'OM, le vide n'existe pas : il y a toujours une histoire à raconter. Un livre-mémoire, drôle et émouvant, pour tous ceux qui ont un jour vibré aux couleurs de l'Olympique de Marseille.