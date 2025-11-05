Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

OM, A jamais les premiers

Mario Albano, Albano Mario

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
AVEC L'OM, CHAQUE JOUR A SON HISTOIRE Journaliste passionné qui a suivi le club pendant près de quarante ans pour Le Provençal puis pour La Provence, Mario Albano a vécu l'OM de l'intérieur : des tribunes de son enfance au Vélodrome jusqu'à la tribune de presse, aux côtés des légendes de 1993 comme des héros plus discrets. Dans ce livre-almanach unique, il a choisi de raconter l'histoire de l'Olympique de Marseille... au rythme du calendrier. Du 1er janvier au 31 décembre, un jour = un souvenir. Une arrivée marquante, un but inoubliable, une victoire historique ou une plantade retentissante : chaque date ouvre la porte à une anecdote, sérieuse ou cocasse, glorieuse ou tragique. On peut le lire comme un roman de passion, ou l'ouvrir au hasard pour découvrir ce qui s'est passé le jour de son anniversaire. Car à l'OM, le vide n'existe pas : il y a toujours une histoire à raconter. Un livre-mémoire, drôle et émouvant, pour tous ceux qui ont un jour vibré aux couleurs de l'Olympique de Marseille.

Par Mario Albano, Albano Mario
Chez Talent sport

|

Auteur

Mario Albano, Albano Mario

Editeur

Talent sport

Genre

Football

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur OM, A jamais les premiers par Mario Albano, Albano Mario

Commenter ce livre

 

OM, A jamais les premiers

Mario Albano, Albano Mario

Paru le 05/11/2025

256 pages

Talent sport

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378154974
9782378154974
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.