Aux yeux de tous, ils sont "les Quatre". Quatre étudiants boursiers. Quatre étrangers dans l'univers clos de High Realms, la prestigieuse école où étudient les enfants de l'élite et des familles fortunées. Dès le premier jour, pour Marta, Rose, Sami et Lloyd, qui ne maîtrisent pas les codes de ce monde de pouvoir et de privilèges, c'est un véritable enfer. Harcèlement, jalousie, méchancetés : une ambiance délétère menace de faire voler en éclats le vernis des apparences. Peu à peu, les relations se pervertissent, jusqu'au jour où une étudiante est poussée du haut d'un escalier et qu'une autre disparaît mystérieusement. Accusés, "les Quatre" doivent faire front commun et prouver leur innocence...