Après le non-aboutissement d'un projet bébé avec son ami homo, l'héroïne se lance, à 44 ans, sur une PMA IAD en Belgique (don de sperme anonyme par insémination). Bien que son profil biologique soit ultra favorable pour son âge, elle vivra 5 inséminations sans suite. Juliette continue malgré tout d'espérer et tente une PMA à Madrid . Le verdict tombe : ses ovocytes ne sont pas de qualité suffisante. Si elle veut faire un bébé, ce sera double don. Elle a 46 ans et elle se sent tout simplement PERIMEE. Périmée pour procréer avec ses propres gènes. Périmée dans ses relations amoureuses. Qui voudra d'une fille qui ne peutmême plus offrir une descendance ? Périmée en elle-même. Pour autant Périmée n'est pas un récit pessimiste. Il raconte la vie et les désirs d'une femme face à une réalité douloureuse pour elle, qu'elle va savoir transformer vers une voie différente et résiliente.