Roman francophone

Le Pacte de l'eau

Abraham Verghese, Paul Matthieu

Travancore, côte de Malabar, 1900. Une fillette monte à bord d'un bateau qui la conduit à la cérémonie de son mariage. Son futur époux est un bon parti, mais elle découvre bientôt que sa famille est frappée d'une étrange malédiction : à chaque nouvelle génération, au moins une personne meurt noyée - ironie du sort particulièrement cruelle dans cette région du Kerala où l'eau est omniprésente. Au cours de sa longue et extraordinaire vie, elle connaît joies et douleurs, et assiste aux transformations majeures que traverse son pays. Jusqu'à l'arrivée d'une petite-fille qui porte son nom et qui, cherchant à son tour à élucider cette malédiction mystérieuse, va faire une découverte bouleversante.

Abraham Verghese, Paul Matthieu
J'ai lu

|

Auteur

Abraham Verghese, Paul Matthieu

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le Pacte de l'eau

Abraham Verghese trad. Paul Matthieu

Paru le 01/10/2025

1152 pages

J'ai lu

12,50 €

9782290418239
