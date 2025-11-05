Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

L'Alpinisme du XXIe siècle

Catherine Destivelle, David Chambre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors que le premier quart du XXIe siècle s'achève, l'occasion est belle de faire un premier tour d'horizon du grand alpinisme contemporain. Himalaya népalais, tibétain et indien, Karakoram pakistanais, Patagonie et autres massifs d'Amérique du sud et du nord, montagnes polaires et bien sûr des Alpes : à travers des portraits d'alpinistes de pointe et leurs ascensions marquantes sur les montagnes parmi les plus emblématiques du monde, ce livre dresse un panorama complet de la performance moderne, de ses manifestations diverses aux questionnements éthiques qui n'ont jamais cessé de l'accompagner.

Par Catherine Destivelle, David Chambre
Chez Editions du Mont-Blanc

|

Auteur

Catherine Destivelle, David Chambre

Editeur

Editions du Mont-Blanc

Genre

Alpinisme, escalade

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Alpinisme du XXIe siècle par Catherine Destivelle, David Chambre

Commenter ce livre

 

L'Alpinisme du XXIe siècle

David Chambre

Paru le 05/11/2025

336 pages

Editions du Mont-Blanc

39,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782365452083
9782365452083
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.