L'Alpinisme du XXIe siècle

Alors que le premier quart du XXIe siècle s'achève, l'occasion est belle de faire un premier tour d'horizon du grand alpinisme contemporain. Himalaya népalais, tibétain et indien, Karakoram pakistanais, Patagonie et autres massifs d'Amérique du sud et du nord, montagnes polaires et bien sûr des Alpes : à travers des portraits d'alpinistes de pointe et leurs ascensions marquantes sur les montagnes parmi les plus emblématiques du monde, ce livre dresse un panorama complet de la performance moderne, de ses manifestations diverses aux questionnements éthiques qui n'ont jamais cessé de l'accompagner.