Le dieu dans l'ombre

Megan Lindholm, Claudine Richetin

Plus jeune, Evelyn appréciait de passer du temps dans les forêts d'Alaska, jouissant de la poésie de la nature et de la présence de Pan, un faune mystique. Désormais mariée et mère, alors qu'elle rend visite à ses beaux-parents, elle n'aurait jamais cru que la créature irréelle surgirait à nouveau dans sa vie et agiterait en elle ces émotions fantasmatiques et sensuelles. A mi-chemin entre civilisation et nature, sous le couvert des arbres gelés, Evelyn doit faire face à des choix terribles. Trouvera-t-elle ce qu'elle cherche dans l'ombre ? Avant de publier L'assassin royal, Robin Hobb a signé plusieurs romans sous le nom de Megan Lindholm, dont le diptyque du Peuple des rennes et Alien Earth. Comparée aux plus grands maîtres du genre, elle est aujourd'hui la reine de la fantasy.

Megan Lindholm, Claudine Richetin
J'ai lu

|

Auteur

Megan Lindholm, Claudine Richetin

Editeur

J'ai lu

Genre

Science-fiction

Le dieu dans l'ombre

Megan Lindholm trad. Claudine Richetin

Paru le 01/10/2025

512 pages

J'ai lu

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

