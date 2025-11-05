Morning Star

Lorsque Lolo Long, la che ! e de la police tribale, demande de l'aide à Walt pour protéger sa nièce Jaya menacée de mort sur les réseaux sociaux, le shérif accepte sans hésiter. Enquêtant au sein de la communauté cheyenne, Walt et son ami de toujours, Henry Standing Bear, découvrent un monde miné par les tensions raciales, la violence domestique et la disparition inexpliquée de jeunes femmes indiennes, dont la soeur de Jaya, s'est volatilisée un an plus tôt. Au fil de l'enquête, la menace se précise, invisible et surnaturelle, tandis que Jaya refuse obstinément de se laisser intimider. Entre rêves hantés, traditions ancestrales et méfiance collective, Walt s'approche dangereusement de la vérité. Jusqu'au jour où un nouvel indice fait tout basculer. Cette nouvelle aventure de Walt Longmire mêle enquête, folklore et engagement social, dans un polar toujours servi par l'écriture humaine et poignante de Craig Johnson.