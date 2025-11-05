Inscription
#Beaux livres

L'opéra de pics

Samivel, Jean-Louis Roux

ActuaLitté
Un recueil de 50 aquarelles signées Samivel, un écrivain et dessinateur qui a marqué en profondeur l'iconographie de la montagne. " Nul mieux que Samivel ne rend l'épaisseur ouatée de la neige accumulée sur les branches de sapins, le fond bleuté d'un horizon alpin, la menace plombée d'un ciel d'orage, la buée mauve qui monte d'un torrent ", écrit Michel Tournier dans Le Monde (1985). Et il est vrai qu'un seul coup d'oeil suffit pour reconnaître ses aquarelles. Economie de moyens, pureté des lignes, palette de couleurs réduite, humour décapant, sens de la titraille. Ses dessins ont véritablement façonné notre regard sur la montagne. Paru pour la première fois en 1944 chez Arthaud, réédité de nombreuses fois par Didier-Richard puis Glénat, L'Opéra de pics reste d'une incroyable modernité, car ses aquarelles philosophiques posent des questions intemporelles sur la place de l'homme dans la nature. Ode à la beauté et à l'immensité de la nature, elle tourne en dérision l'orgueil de l'homme et dénonce son instinct grégaire. Pionnier de la défense de l'environnement, Samivel dénonça très tôt les dérives de l'économie touristique et les dangers d'une surfréquentation de la montagne. Cette nouvelle édition est enrichie d'un texte introductif de Jean-Louis Roux qui donne des clés de lecture sur ce superbe recueil.

Par Samivel, Jean-Louis Roux
Chez Glénat

|

Auteur

Samivel, Jean-Louis Roux

Editeur

Glénat

Genre

Montagne

L'opéra de pics

Samivel, Jean-Louis Roux

Paru le 13/11/2025

112 pages

Glénat

30,00 €

ActuaLitté
9782344071670
© Notice établie par ORB
