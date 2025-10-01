Révèle-moi tes secrets

Réputé pour son charme glacial, Julian Greycourt est hanté par le désir de se venger de son oncle, le duc de Windemere, qu'il soupçonne d'avoir empoisonné sa mère. Alors qu'il fouille la bibliothèque du domaine à la recherche d'une preuve de sa félonie, il rencontre lady Elspeth de Moray, une jeune femme radieuse et sensuelle, elle-même en quête d'un manuscrit perdu. Aucun d'eux n'est prêt à laisser une tentation passagère contrarier leurs missions. Mais il est plus difficile qu'il n'y paraît de protéger ses secrets quand l'attraction devient irrésistible...