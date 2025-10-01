Inscription
#Roman francophone

Révèle-moi tes secrets

Agathe Nabet, Elizabeth Hoyt

Réputé pour son charme glacial, Julian Greycourt est hanté par le désir de se venger de son oncle, le duc de Windemere, qu'il soupçonne d'avoir empoisonné sa mère. Alors qu'il fouille la bibliothèque du domaine à la recherche d'une preuve de sa félonie, il rencontre lady Elspeth de Moray, une jeune femme radieuse et sensuelle, elle-même en quête d'un manuscrit perdu. Aucun d'eux n'est prêt à laisser une tentation passagère contrarier leurs missions. Mais il est plus difficile qu'il n'y paraît de protéger ses secrets quand l'attraction devient irrésistible...

Par Agathe Nabet, Elizabeth Hoyt
Chez J'ai lu

|

Auteur

Agathe Nabet, Elizabeth Hoyt

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Révèle-moi tes secrets

Elizabeth Hoyt trad. Agathe Nabet

Paru le 01/10/2025

384 pages

J'ai lu

7,80 €

9782290372395
