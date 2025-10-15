Un Noël de glace

Ancienne championne de patinage artistique, Sybille a toujours fait passer sa carrière avant tout le reste. Sur la glace, elle était une compétitrice sans pitié. Mais lorsqu'elle est obligée de mettre un terme à sa carrière, la jeune femme ne sait plus quoi faire de sa vie. Elle s'enfuit alors chez sa mère, dans les montagnes où elle a passé son enfance. Elle espère pouvoir s'y ressourcer et donner un second souffle à sa vie. Mais elle comprend que ses rêves de gloire et son égoïsme ont fait beaucoup de mal autour d'elle. Alors que Noël approche, elle rencontre Matthieu. Entre eux, la connexion est immédiate et elle a l'impression d'avoir trouvé une âme soeur. Mais cela ne suffit pas : ils sont très différents et Sybille va devoir se remettre en question. Et surtout invoquer un peu de la magie de Noël pour réparer les pots cassés...