Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Ender Geister Tome 14

Takashi Yomoyama, Inc. Cygames, Djamel Rabahi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Akira et Chikage semblaient être parvenus à piéger Jaa en multipliant les ruses et les artifices, jusqu'à ce que ce dernier s'impose facilement à eux en libérant la force du démon qui sommeille en lui. La situation loin d'être à leur avantage et leurs faibles chances de l'emporter n'empêchent pourtant pas Akira d'arborer un sourire malicieux et d'offrir à son adversaire une nouvelle carte à jouer. Un art martial qui porte le nom de "gun-kata"...

Par Takashi Yomoyama, Inc. Cygames, Djamel Rabahi
Chez Glénat

|

Auteur

Takashi Yomoyama, Inc. Cygames, Djamel Rabahi

Editeur

Glénat

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ender Geister Tome 14 par Takashi Yomoyama, Inc. Cygames, Djamel Rabahi

Commenter ce livre

 

Ender Geister Tome 14

Takashi Yomoyama, Inc. Cygames trad. Djamel Rabahi

Paru le 05/11/2025

192 pages

Glénat

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344067314
9782344067314
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.