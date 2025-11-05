Ender Geister Tome 14

Akira et Chikage semblaient être parvenus à piéger Jaa en multipliant les ruses et les artifices, jusqu'à ce que ce dernier s'impose facilement à eux en libérant la force du démon qui sommeille en lui. La situation loin d'être à leur avantage et leurs faibles chances de l'emporter n'empêchent pourtant pas Akira d'arborer un sourire malicieux et d'offrir à son adversaire une nouvelle carte à jouer. Un art martial qui porte le nom de "gun-kata"...