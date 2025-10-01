L'échappée du désespoir ; Pour retrouver sa fille

L'échappée du désespoir, Nicole Helm Lors de sa ronde dans le parc national où elle est ranger, Felicity découvre le corps d'une femme assassinée. A son grand désarroi, c'est elle que les autorités locales accusent du meurtre. Seul Gage Wyatt, policier farouche et déterminé, la croit innocente. Pour l'aider à retrouver le véritable tueur, il l'entraîne alors dans une folle cavale, bravant le danger et les éléments déchaînés... Pour retrouver sa fille, Rita Herron Où est Alice ? Depuis cinq ans, Cora Reeves recherche sa fille qui a été enlevée à l'hôpital où elle venait d'accoucher. Mais voilà que les événements se précipitent. Persuadée qu'une de ses élèves, une enfant adoptée prénommée Nina, est en réalité Alice, Cora est renvoyée de l'établissement où elle enseignait. Mais Jacob Maverick, le shérif local, croit en sa sincérité et accepte de l'aider... Romans réédités