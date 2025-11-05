Inscription
#Roman francophone

Le rêve d'un homme ridicule

André Markowicz, Fedor Dostoievski

"Je suis un homme ridicule. Maintenant, ils disent que je suis fou. Ce serait une promotion, s'ils ne me trouvaient pas toujours aussi ridicule. Mais maintenant je ne me fâche plus, maintenant je les aime tous, et même quand ils se moquent de moi. . ". Lassé du monde, détourné du suicide par une rencontre fortuite, le héros de ce monologue imprécatoire plonge dans un profond sommeil. Son rêve le conduit alors vers un univers utopique, un double de la terre mais sans le péché originel, un monde où les hommes vivent bons, libres et heureux. Et c'est l'occasion pour Dostoïevski de laisser libre cours à sa veine mystique, investissant son héros, de retour dans le quotidien des hommes après avoir touché de près l'idée du bonheur, d'une mission évangélique.

Par André Markowicz, Fedor Dostoievski
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

André Markowicz, Fedor Dostoievski

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature russe

Le rêve d'un homme ridicule

Fedor Dostoievski trad. André Markowicz

Paru le 05/11/2025

64 pages

Actes Sud Editions

6,10 €

9782330212506
