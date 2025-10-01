Le cadeau d'une pédiatre ; Un mariage à Sunday Creek

Le cadeau d'une pédiatre, Kate Hardy Pédiatre à l'hôpital, Anna adore Noël ! Voir le regard de ses petits patients briller devant un beau sapin ou un cadeau joliment emballé, quoi de plus émouvant ? Alors, quand son nouveau collègue, le Dr Jamie Thurston, lui apprend qu'il déteste les fêtes, elle décide de lui ouvrir les yeux sur la magie du moment. Mais Jamie semble réfractaire au bonheur, au point qu'Anna se demande quel secret le beau chirurgien peut bien cacher... Un mariage à Sunday Creek, Leah Martyn Après la rupture de ses fiançailles, Darcie a besoin d'un nouveau départ. Direction Sunday Creek : là, elle peut enfin mener une vie paisible. Mais sa rencontre avec Jack, son nouveau patron, vient menacer cet équilibre fragile et la plonge dans un profond désarroi. Comment expliquer ce trouble qui s'empare d'elle alors qu'elle n'est pas prête à aimer de nouveau ? Romans réédités