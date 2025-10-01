Le voeu secret de deux médecins ; La chance de Ruby

Le voeu secret de deux médecins, Meredith Webber Ellie et Andy. Andy et Ellie. Après la fac de médecine, ils se sont aimés et mariés, nourrissant de grands projets tous les deux. Seulement, perdre l'enfant qu'ils attendaient a fait voler leur vie en éclats, ainsi que leur couple. Jusqu'à cette veille de Noël, où un bébé abandonné les lie malgré eux. Et si ces retrouvailles inattendues étaient la seconde chance de bonheur qu'ils espéraient ? La chance de Ruby, Shelley Rivers Depuis la disparition tragique de son épouse, Kern MacKinley entraîne ses chevaux de course à l'abri du monde - et de l'amour. Pourtant, le jour où il voit débarquer dans son haras le Dr Ruby Day, une vétérinaire auréolée de mystère, il éprouve pour elle des sentiments intenses, qui le bouleversent. Se pourrait-il que cette femme qui murmure à l'oreille des pur-sang puisse le tirer de sa solitude ? Romans réédités