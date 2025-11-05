Le clan des corbeaux

Pour rejoindre leurs familles, Léna, Mehdi, Louise et Flo quittent le village. Avec eux, Yann, blessé et inconscient et l'extraterrestre qu'ils ont capturé. Muette, la créature semble attendre son heure. Sur la route, les ados découvrent les conséquences de l'invasion : une ville ravagée dans laquelle un affrontement sans merci a eu lieu. C'est là qu'ils vont être pris au piège par des humains, le terrible clan des Corbeaux...