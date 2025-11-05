Inscription
#Imaginaire

Le clan des corbeaux

Lylian, Arianna Farricella, Paul Drouin

Pour rejoindre leurs familles, Léna, Mehdi, Louise et Flo quittent le village. Avec eux, Yann, blessé et inconscient et l'extraterrestre qu'ils ont capturé. Muette, la créature semble attendre son heure. Sur la route, les ados découvrent les conséquences de l'invasion : une ville ravagée dans laquelle un affrontement sans merci a eu lieu. C'est là qu'ils vont être pris au piège par des humains, le terrible clan des Corbeaux...

Par Lylian, Arianna Farricella, Paul Drouin
Chez Soleil Productions

|

Auteur

Lylian, Arianna Farricella, Paul Drouin

Editeur

Soleil Productions

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Le clan des corbeaux

Lylian, Arianna Farricella, Paul Drouin

Paru le 05/11/2025

68 pages

Soleil Productions

12,50 €

9782302104440
