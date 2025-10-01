Liée à son ennemi

Héritière et P-DG d'une grande compagnie, Florence voit chaque détail de sa vie scrutée par les paparazzis. Si elle lutte pour garder sa vie privée, elle doit aussi se battre chaque jour contre ses rivaux en affaires. Ce que tous ignorent, c'est que Hadès Achelleos, l'ennemi que les journaux lui prêtent, est en réalité son amant... Il n'y a que dans ses bras qu'elle se sent véritablement libre ! Alors, quand elle se découvre enceinte, Florence prend peur. Qu'adviendra-t-il de la précieuse relation qu'elle a construite avec Hadès, si son secret est révélé au grand jour ?