Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Liée à son ennemi

Maisey Yates

Héritière et P-DG d'une grande compagnie, Florence voit chaque détail de sa vie scrutée par les paparazzis. Si elle lutte pour garder sa vie privée, elle doit aussi se battre chaque jour contre ses rivaux en affaires. Ce que tous ignorent, c'est que Hadès Achelleos, l'ennemi que les journaux lui prêtent, est en réalité son amant... Il n'y a que dans ses bras qu'elle se sent véritablement libre ! Alors, quand elle se découvre enceinte, Florence prend peur. Qu'adviendra-t-il de la précieuse relation qu'elle a construite avec Hadès, si son secret est révélé au grand jour ?

Par Maisey Yates
Chez Harlequin

|

Auteur

Maisey Yates

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Liée à son ennemi

Maisey Yates

Paru le 01/10/2025

160 pages

Harlequin

4,95 €

9782280521635
© Notice établie par ORB
