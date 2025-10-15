Inscription
Pierre-Olivier Bonfillon

ActuaLitté
Miroir de la Belle époque et des Années Folles, les aventures feuilletonnantes d'Arsène Lupin tiennent en haleine, près de 120 ans plus tard, les lecteurs du monde entier. Série policière avant l'heure, mystères et aventures au programme, suivons les traces du plus grand gentleman-cambrioleur ! Un livre riche illustré de documents historiques, d'archives rares, de photographies d'exception : un tour de France et d'Europe des plus beaux paysages des aventures d'Arsène Lupin. Affiches d'époque, gravures, dessins, couvertures originales... illustrent toute une époque insouciante où Paris est la Ville Lumière et la France le centre du monde de l'élégance, des Arts et des Lettres. A l'occasion de l'anniversaire des 120 ans de la parution des premières aventures de Lupin, un focus sur une aventure éditoriale et ses adaptations qui ont su conquérir le monde.

Par Pierre-Olivier Bonfillon
Chez Editions Prisma

|

Auteur

Pierre-Olivier Bonfillon

Editeur

Editions Prisma

Genre

Critique Roman

Pierre-Olivier Bonfillon

Paru le 15/10/2025

144 pages

Editions Prisma

29,95 €

