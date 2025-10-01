Un époux pour Noël

Mariage arrangé Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! Pour Konstantin Galanis, l'héritière Eloise Martin représentait autrefois un interdit absolu. Trop jeune, trop innocente, elle était surtout la petite soeur de son meilleur ami. C'est donc avec des intentions tout à fait louables qu'il avait refusé ses avances. Aujourd'hui qu'il l'aperçoit dans un Manhattan enneigé, habillée en elfe de Noël pour gagner sa vie, il découvre qu'elle se trouve dans une situation précaire, après avoir fui un mariage arrangé. Touché par sa vulnérabilité, Konstantin décide alors de lui offrir sa protection, même si cela implique de briser la règle qu'il s'était fixée de tenir Eloise à distance...