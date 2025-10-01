Sans frein ni retour ; Les bois meurtriers ; Un otage à sauver

Sans frein ni retour, Juno Rushdan Rip Lockwood, ancien marine à la tête du club de motards Iron Warriors, a juré de protéger l'adjointe Ashley Russo, qu'il aime en secret. Lorsqu'elle s'attaque à leur ennemi commun, le féroce chef d'un club rival, il tient sa promesse. Malgré l'hostilité d'Ashley, ils unissent leurs forces pour démanteler un trafic de drogue... mais leur attirance les rend vulnérables face aux criminels qui cherchent à les éliminer. Les bois meurtriers, Carol Ericson Tate Mitchell, garde forestier sur l'île de Dead Falls, découvre des restes humains alors qu'il éteint un incendie. L'enquête est confiée à l'agent du FBI Blanca Lopez, pour qui ce dossier est une sanction. La jeune femme au coeur brisé soupçonne la présence d'un tueur en série sur l'île... Tate, sous le charme, mais aux prises avec les fantômes de son passé, l'assiste. Pourront-ils arrêter le criminel avant qu'il soit trop tard ? + 1 roman gratuit dans ce livre : Un otage à sauver, Carla Cassidy - réédité