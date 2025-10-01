Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Sans frein ni retour ; Les bois meurtriers ; Un otage à sauver

Juno Rushdan, Carol Ericson, Carla Cassidy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sans frein ni retour, Juno Rushdan Rip Lockwood, ancien marine à la tête du club de motards Iron Warriors, a juré de protéger l'adjointe Ashley Russo, qu'il aime en secret. Lorsqu'elle s'attaque à leur ennemi commun, le féroce chef d'un club rival, il tient sa promesse. Malgré l'hostilité d'Ashley, ils unissent leurs forces pour démanteler un trafic de drogue... mais leur attirance les rend vulnérables face aux criminels qui cherchent à les éliminer. Les bois meurtriers, Carol Ericson Tate Mitchell, garde forestier sur l'île de Dead Falls, découvre des restes humains alors qu'il éteint un incendie. L'enquête est confiée à l'agent du FBI Blanca Lopez, pour qui ce dossier est une sanction. La jeune femme au coeur brisé soupçonne la présence d'un tueur en série sur l'île... Tate, sous le charme, mais aux prises avec les fantômes de son passé, l'assiste. Pourront-ils arrêter le criminel avant qu'il soit trop tard ? + 1 roman gratuit dans ce livre : Un otage à sauver, Carla Cassidy - réédité

Par Juno Rushdan, Carol Ericson, Carla Cassidy
Chez Harlequin

|

Auteur

Juno Rushdan, Carol Ericson, Carla Cassidy

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sans frein ni retour ; Les bois meurtriers ; Un otage à sauver par Juno Rushdan, Carol Ericson, Carla Cassidy

Commenter ce livre

 

Sans frein ni retour ; Les bois meurtriers ; Un otage à sauver

Juno Rushdan, Carol Ericson, Carla Cassidy

Paru le 01/10/2025

416 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280520188
9782280520188
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.