Roman francophone

Elles vivaient d'espoir

Claudie Hunzinger

"Thérèse disait qu'elle se compromettait follement. Je n'ai pas coutume de m'occuper de l'opinion des autres, répondait Emma. La mienne me suffit. Et je trouve plus honorable d'être au ban de la société qu'en ses trônes d'honneur". Deux femmes tentent de construire ensemble, dans les années 1930, une vie à la fois amoureuse et engagée, parallèlement à la montée des utopies et du nazisme. Un homme et la guerre vont les séparer. Leur histoire personnelle rejoint alors la grande Histoire et l'horrible beauté des tragédies.

Par Claudie Hunzinger
Chez J'ai lu

|

Auteur

Claudie Hunzinger

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Elles vivaient d'espoir

Claudie Hunzinger

Paru le 05/11/2025

192 pages

J'ai lu

7,80 €

9782290397695
