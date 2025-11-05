J'ai tout dans ma tête

Il est peintre, et sa fille est comédienne. Certains esprits attendris les qualifient de doux rêveurs. Mais ce qu'ils partagent, c'est plutôt un net penchant à éviter tout contact trop brutal avec la réalité. Pour lui, l'affaire est désormais conclue puisque la réalité s'est confondue avec la fiction qu'il se raconte, assez joyeusement d'ailleurs, depuis sa maison de retraite où il croit dur comme fer que des Japonais vont lui acheter une fortune l'une de ses plus fameuses toiles. Pour elle, néanmoins, la vie est encore longue... Alors, quand elle reçoit un appel de son amie Victoire, metteuse en scène, qui lui propose de travailler sur l'adaptation d'un roman de Pouchkine, elle se prend à rêver d'incarner le rôle de Tatiana. Et entre deux visites à son père, elle va chercher à ce que, pour une fois, la réalité se plie à son désir.