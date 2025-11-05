Inscription
#Roman francophone

J'ai tout dans ma tête

Rachel Arditi

ActuaLitté
Il est peintre, et sa fille est comédienne. Certains esprits attendris les qualifient de doux rêveurs. Mais ce qu'ils partagent, c'est plutôt un net penchant à éviter tout contact trop brutal avec la réalité. Pour lui, l'affaire est désormais conclue puisque la réalité s'est confondue avec la fiction qu'il se raconte, assez joyeusement d'ailleurs, depuis sa maison de retraite où il croit dur comme fer que des Japonais vont lui acheter une fortune l'une de ses plus fameuses toiles. Pour elle, néanmoins, la vie est encore longue... Alors, quand elle reçoit un appel de son amie Victoire, metteuse en scène, qui lui propose de travailler sur l'adaptation d'un roman de Pouchkine, elle se prend à rêver d'incarner le rôle de Tatiana. Et entre deux visites à son père, elle va chercher à ce que, pour une fois, la réalité se plie à son désir.

Par Rachel Arditi
Chez J'ai lu

|

Auteur

Rachel Arditi

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur J'ai tout dans ma tête par Rachel Arditi

Commenter ce livre

 

J'ai tout dans ma tête

Rachel Arditi

Paru le 05/11/2025

256 pages

J'ai lu

8,00 €

ActuaLitté
9782290392577
© Notice établie par ORB
