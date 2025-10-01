L'invention amoureuse

Londres, 1846 Diana, indépendante et déterminée, refuse de se soumettre aux attentes de la société. Les femmes n'ont pas leur place dans les sciences ? Qu'à cela ne tienne ! Elle est une inventrice brillante et elle compte bien le prouver, même si pour cela elle doit passer un marché inattendu avec Aidan Iverson : il a un mois pour lui trouver des acquéreurs intéressés par son invention, et elle lui fera rencontrer l'épouse qui convient à son rang. En théorie, rien de bien compliqué pour Diana : elle connaît nombre de débutantes qui rêvent de se marier avec un lord. Cependant, son coeur comme son corps ne peuvent oublier ce baiser fugace, échangé lors d'un instant de passion éphémère...