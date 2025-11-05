Inscription
#Essais

Le plan de Dieu

Frédéric Lowe

La science le prouve : Dieu existe. Et s'il avait un plan pour nous sauver ? Nous venons de franchir un seuil : l'humanité a créé une intelligence artificielle capable de raisonner, d'apprendre et parfois même... de nous effrayer par ses performances. Et si l'émergence de la conscience humaine était elle aussi le fruit d'une intention créatrice, comparable aux lignes de code informatique de nos machines ? Dans un monde en crise, saturé de bruit, d'urgence et d'absurde, comprendre pourquoi nous avons reçu des aptitudes aussi exceptionnelles pourrait bien être crucial pour la survie de notre espèce. Ce livre révèle une vérité bouleversante : nous faisons partie d'un projet cosmique. Et chacun de nous a un rôle à jouer dans l'évolution de l'humanité. Le plan de Dieu apporte une démonstration saisissante : oui, Dieu nous a créés, et avec une intention précise. Un appel à se réveiller, à se reconnecter et à cocréer un monde au service de l'évolution des consciences.

Frédéric Lowe
J'ai lu

|

Auteur

Frédéric Lowe

Editeur

J'ai lu

Genre

Esotérisme

Le plan de Dieu

Frédéric Lowe

Paru le 05/11/2025

288 pages

J'ai lu

20,00 €

Scannez le code barre 9782290382547
9782290382547
