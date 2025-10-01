Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La louve et le Viking

Sophie Dabat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Forêt de Vejle, Danemark, an 863 Les hommes ont toujours maltraité Ilanit, depuis le moment où elle a été arrachée à son pays natal, l'Egypte, pour être vendue comme esclave, jusqu'à ce qu'elle devienne la maîtresse d'un jarl cruel... Alors aujourd'hui qu'elle a disparu dans la forêt enneigée et qu'elle a reconquis sa liberté en vivant parmi les loups, sa nouvelle famille, elle ne veut plus côtoyer les humains. Mais sa rencontre avec Dagfinn remet en cause toutes ses certitudes. Si elle l'accompagne dans son périple d'abord uniquement pour survivre, elle l'apprécie de plus en plus et découvre bientôt dans ses bras le désir et la douceur. Mais comment faire confiance à cet homme qui appartient au peuple de ses bourreaux et pourrait si facilement la trahir en la rendant à son maître ?

Par Sophie Dabat
Chez Harlequin

|

Auteur

Sophie Dabat

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La louve et le Viking par Sophie Dabat

Commenter ce livre

 

La louve et le Viking

Sophie Dabat

Paru le 01/10/2025

477 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280505741
9782280505741
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.