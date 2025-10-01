La louve et le Viking

Forêt de Vejle, Danemark, an 863 Les hommes ont toujours maltraité Ilanit, depuis le moment où elle a été arrachée à son pays natal, l'Egypte, pour être vendue comme esclave, jusqu'à ce qu'elle devienne la maîtresse d'un jarl cruel... Alors aujourd'hui qu'elle a disparu dans la forêt enneigée et qu'elle a reconquis sa liberté en vivant parmi les loups, sa nouvelle famille, elle ne veut plus côtoyer les humains. Mais sa rencontre avec Dagfinn remet en cause toutes ses certitudes. Si elle l'accompagne dans son périple d'abord uniquement pour survivre, elle l'apprécie de plus en plus et découvre bientôt dans ses bras le désir et la douceur. Mais comment faire confiance à cet homme qui appartient au peuple de ses bourreaux et pourrait si facilement la trahir en la rendant à son maître ?