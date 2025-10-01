Inscription
Camelia

Penny Watson Webb

Océan Atlantique, 1764 Camélia est dos au mur : sa supercherie est dévoilée ! Pour fuir un odieux mariage qui l'aurait tuée à petit feu, elle a falsifié un document de mariage, embarqué sur un navire en partance pour l'Acadie, et se dissimule dans sa cabine depuis le début de la traversée. Seulement voilà, son plan s'effondre tel un château de cartes lorsque son "mari" la débusque : Jack Lawrence, le lieutenant britannique, ne va pas la laisser s'en tirer comme ça. Elle veut un époux pour être libre et à l'abri ? Cela tombe bien, il a besoin d'une femme pour assurer sa position sociale auprès de ses supérieurs. Une union bâtie entre deux inconnus, bâtie sur le mensonge, a-t-elle vraiment une chance de s'épanouir ? Fugues en terres sauvages - 2/3

Par Penny Watson Webb
Chez Harlequin

Auteur

Penny Watson Webb

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

Camelia

Penny Watson Webb

Paru le 01/10/2025

288 pages

Harlequin

8,90 €

9782280503426
© Notice établie par ORB
