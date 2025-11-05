L'art d'avoir toujours raison quand on est de gauche

Comment défendre efficacement les idées de gauche face à des adversaires de plus en plus nombreux ? Thomas Guénolé révèle 16 stratagèmes rhétoriques concrets et éprouvés sur le terrain, forgés notamment lors de son expérience de seul débatteur de gauche sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP). Islamophobie, insécurité, racisme, chômage, justice sociale, ce manuel vous arme pour triompher sur tous les sujets et partout : repas de famille, machine à café au bureau, réseaux sociaux... Testées en conditions d'hostilité maximale, ces techniques révolutionneront vos débats ! Thomas Guénolé est politologue et professeur associé à l'Ecole Centrale. Intellectuel de gauche, il est l'auteur de Les Jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ? (Le bord de l'eau, 2015) et de La Mondialisation malheureuse (First, 2016).