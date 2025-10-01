Capucine va à la cave "Ecoutez-moi bien les monstres, vous avez trois secondes pour vous cacher. Un, deux, trois ! " Capucine descend rapidement les marches, et là, surprise, une main verte se dresse devant elle. "Si tu racontes à ta maman que tu m'as vue, ce soir je te mange toute crue ! " Terrifiée, Capucine remonte les escaliers et raconte tout à sa maman, qui s'esclaffe : "Te manger toute crue ? Elle ne sait pas de quelle pâte on est faites, nous ! Toutes les deux, on s'en débarrassera". Mais le soir venu, Capucine entend un bruit étrange... Tiguida, tiguida, tiguida... "Nous sommes les petits doigts de la main verte... " Une verve croustillante et un jeu d'onomatopées truculent !