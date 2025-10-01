Inscription
#Album jeunesse

Le monstre de Morfesse Tome 1

Agnès Ernoult, Frédéric Sabrou

ActuaLitté
C'était une nuit. Pas une nuit de pleine lune, une nuit de vide lune. Le monstre de Morfesse sortit des ruines de son château, il avait faim. Déjà plusieurs semaines qu'il n'avait pas mordu la moindre fesse. Chtakata ! Chtakata ! Il courut à travers champ et arriva bientôt devant un fermier à la fesse bien fessue... Un ton résolument drôle et des situations délirantes : Frédéric Sabrou livre ici un texte savoureux, aux situations invraisemblables, avec jeux de mots et onomatopées qui rendent la lecture joyeuse et habitée. L'écriture est hilarante et les péripéties dignes des meilleurs dessins animés !

Par Agnès Ernoult, Frédéric Sabrou
Chez Editions Didier

|

Auteur

Agnès Ernoult, Frédéric Sabrou

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Le monstre de Morfesse Tome 1

Agnès Ernoult, Frédéric Sabrou

Paru le 01/10/2025

32 pages

Editions Didier

13,90 €

ActuaLitté
9782278130986
