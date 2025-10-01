Le monstre de Morfesse Tome 1

C'était une nuit. Pas une nuit de pleine lune, une nuit de vide lune. Le monstre de Morfesse sortit des ruines de son château, il avait faim. Déjà plusieurs semaines qu'il n'avait pas mordu la moindre fesse. Chtakata ! Chtakata ! Il courut à travers champ et arriva bientôt devant un fermier à la fesse bien fessue... Un ton résolument drôle et des situations délirantes : Frédéric Sabrou livre ici un texte savoureux, aux situations invraisemblables, avec jeux de mots et onomatopées qui rendent la lecture joyeuse et habitée. L'écriture est hilarante et les péripéties dignes des meilleurs dessins animés !