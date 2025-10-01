Inscription
Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Le pire des Noëls

Collectif, La ligue de l'imaginaire

La Ligue de l'Imaginaire vous donne rendez-vous pour un Noël de sueurs froides et de frissons ! Onze auteurs s'engagent et offrent dans ce recueil des histoires riches en sensations fortes et en émotions. Certaines vous feront peur ou douter de la réalité, d'autres vous couperont le souffle ou vous glaceront le sang... Vous êtes prévenus, ce sera le pire des Noëls ! En achetant ce livre, vous soutenez l'action du CTEB qui favorise l'accès au livre et à la culture des aveugles. Le Centre de transcription et d'édition en braille est une association à but non lucratif et reconnue d'intérêt général, parrainée par l'écrivain Bernard Minier. Elle agit depuis 37 ans pour adapter l'actualité littéraire en braille et tous types de projets à la déficience visuelle.

Par Collectif, La ligue de l'imaginaire
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Collectif, La ligue de l'imaginaire

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Le pire des Noëls

Collectif, La ligue de l'imaginaire

Paru le 01/10/2025

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782253256236
© Notice établie par ORB
