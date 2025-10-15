Inscription
#Essais

Hannah Arendt

Thomas Meyer

ActuaLitté
" Thomas Meyer est l'un des meilleurs connaisseurs de la vie et de l'oeuvre d'Hannah Arendt". Frédéric Joly, Le Monde Philosophe, journaliste, politologue, professeure et bien sûr autrice d'oeuvres majeures de théorie politique, Hannah Arendt est une figure intellectuelle incontournable du XXème siècle. D'innombrables volumes ont été consacrés à Arendt, à ses thèmes de prédilection - le totalitarisme, la modernité, la liberté - ou encore à son analyse du procès d'Eichmann. Sa personne et ses écrits ont suscité autant de fascination que de critiques. A partir de sources inédites et dans une approche qui diffère radicalement d'ouvrages récents, Thomas Meyer brosse un portrait fascinant d'Hannah Arendt ancré dans son époque, particulièrement les années parisiennes qui ont suivi sa fuite d'Allemagne et son séjour aux Etats-Unis jusqu'à la publication de son premier grand livre, Les Origines du totalitarisme. Point de départ d'une nécessaire réévaluation de la vie et de l'oeuvre d'Arendt, cette biographie ouvre de nouvelles perspectives sur sa pensée révolutionnaire, sa vie mouvementée et son parcours intellectuel passionnant.

Par Thomas Meyer
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Thomas Meyer

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Biographies

Retrouver tous les articles sur Hannah Arendt par Thomas Meyer

Commenter ce livre

 

Hannah Arendt

Thomas Meyer

Paru le 15/10/2025

560 pages

Calmann-Lévy

25,90 €

ActuaLitté
9782702167335
© Notice établie par ORB
plus d'informations

