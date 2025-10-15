" Thomas Meyer est l'un des meilleurs connaisseurs de la vie et de l'oeuvre d'Hannah Arendt". Frédéric Joly, Le Monde Philosophe, journaliste, politologue, professeure et bien sûr autrice d'oeuvres majeures de théorie politique, Hannah Arendt est une figure intellectuelle incontournable du XXème siècle. D'innombrables volumes ont été consacrés à Arendt, à ses thèmes de prédilection - le totalitarisme, la modernité, la liberté - ou encore à son analyse du procès d'Eichmann. Sa personne et ses écrits ont suscité autant de fascination que de critiques. A partir de sources inédites et dans une approche qui diffère radicalement d'ouvrages récents, Thomas Meyer brosse un portrait fascinant d'Hannah Arendt ancré dans son époque, particulièrement les années parisiennes qui ont suivi sa fuite d'Allemagne et son séjour aux Etats-Unis jusqu'à la publication de son premier grand livre, Les Origines du totalitarisme. Point de départ d'une nécessaire réévaluation de la vie et de l'oeuvre d'Arendt, cette biographie ouvre de nouvelles perspectives sur sa pensée révolutionnaire, sa vie mouvementée et son parcours intellectuel passionnant.