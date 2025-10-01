Depuis le massacre du 7 octobre 2023, Gilles ne reconnaît plus sa femme Rébecca, une éditrice parisienne dont l'identité juive ressurgit obsessionnellement en même temps qu'apparait au plafond de leur chambre à coucher un champignon mystérieux impossible à éradiquer. Tout ce qui lui était familier lui devenant étranger, Gilles se réfugie dans un adultère clandestin avec la belle Capucine, avec laquelle il se sent " à la maison " et qui va l'encourager à découvrir les meetings de Jordan et Marine. Passion sexuelle bientôt mêlée de passion politique, dans un monde où tout se défait. Autour de ce trio, un rabbin séduisant, un avocat provocateur, une écrivaine intersectionnelle qui rêve d'un prix littéraire, un ami fasciste, une influenceuse pro-israélienne, des dîners pleins de vie et d'engueulades, les grands mots, la folie de tous dans une France obsédée par les questions identitaires (religion, communautés, genres, sexes...) qui semble elle aussi recouverte de moisissure. 20 après le succès de son mythique Vieux juif blonde sur scène, Amanda Sthers, nous offre un roman vif, drôle, implacable, une variation contemporaine sur La Métamorphose de Kafka sous forme de fable politique aux dialogues ciselés dont nul ne sort indemne et qui fait du bien dans un monde où la nuance, le recul et l'humour se font rares.