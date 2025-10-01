Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

C

Amanda Sthers

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis le massacre du 7 octobre 2023, Gilles ne reconnaît plus sa femme Rébecca, une éditrice parisienne dont l'identité juive ressurgit obsessionnellement en même temps qu'apparait au plafond de leur chambre à coucher un champignon mystérieux impossible à éradiquer. Tout ce qui lui était familier lui devenant étranger, Gilles se réfugie dans un adultère clandestin avec la belle Capucine, avec laquelle il se sent " à la maison " et qui va l'encourager à découvrir les meetings de Jordan et Marine. Passion sexuelle bientôt mêlée de passion politique, dans un monde où tout se défait. Autour de ce trio, un rabbin séduisant, un avocat provocateur, une écrivaine intersectionnelle qui rêve d'un prix littéraire, un ami fasciste, une influenceuse pro-israélienne, des dîners pleins de vie et d'engueulades, les grands mots, la folie de tous dans une France obsédée par les questions identitaires (religion, communautés, genres, sexes...) qui semble elle aussi recouverte de moisissure. 20 après le succès de son mythique Vieux juif blonde sur scène, Amanda Sthers, nous offre un roman vif, drôle, implacable, une variation contemporaine sur La Métamorphose de Kafka sous forme de fable politique aux dialogues ciselés dont nul ne sort indemne et qui fait du bien dans un monde où la nuance, le recul et l'humour se font rares.

Par Amanda Sthers
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Amanda Sthers

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur C par Amanda Sthers

Commenter ce livre

 

C

Amanda Sthers

Paru le 01/10/2025

224 pages

Grasset & Fasquelle

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246841692
9782246841692
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.