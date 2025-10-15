Celle qui n'avait pas de Reflet

Lorsque la princesse Ying Yue est choisie pour devenir l'épouse du prince héritier Zhang Lin, ses rêves s'effondrent. Indifférent, son futur mari la confine dans sa chambre et ne s'adresse jamais à elle. Pire, des rumeurs prétendent que par le passé, sept impératrices auraient mystérieusement disparu du palais. Isolée, avec son reflet pour seule compagnie, Ying décèle d'étranges manifestations dans son miroir... qui finit par l'absorber. De l'autre côté, elle découvre un univers où l'attend un prince, charmant cette fois. Mais un univers peuplé de monstres qu'elle a libérés !