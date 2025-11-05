Un chef au bout du monde

Larguez les amarres et embarquez aux côtés de Philippe Etchebest pour un tour du monde gustatif ! Dans ce carnet illustré, le Chef vous invite à découvrir quatre escales uniques - des plages sauvages des Iles Marquises aux bayous mystérieux de Louisiane, des traditions millénaires du Japon aux paysages volcaniques de l'Islande. Au fil des pages, vous partagerez ses rencontres chaleureuses, ses parties de pêche mémorables et ses découvertes culinaires surprenantes. Entre cartes et illustrations originales, photographies saisissantes et zooms documentaires, apprenez à connaître la vie, les saveurs et les coutumes de ces contrées lointaines. Prolongez également le voyage et la magie du dépaysement avec les recettes du Chef ! Plus qu'un simple carnet de route, ce livre célèbre la culture du partage, l'amour de la différence et la magie des rencontres. Prêt pour une virée vers d'autres saveurs et d'autres horizons ? Récits de voyage recueillis et écrits par Marguerite d'Ollone et illustrés par Nicolas Grebil.