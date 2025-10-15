Inscription
#Roman jeunesse

Qui tire le premier ?

Insa Sané

ActuaLitté
Quand leur professeure principale les inscrit au tournoi de foot de la ville, Omar et ses camarades de classe paniquent. D'abord, tous les autres élèves du collège les détestent. Ou pire, les méprisent. Personne au collège n'acceptera de s'être laissé voler la vedette. Ensuite, si Omar, lui, se débrouille plutôt bien en foot, ce n'est pa sle cas de ses camarades... Eux, ils sont vraiment vraiment nuls ! La seule à pouvoir les sauver de l'humiliation, c'est Jeanne... celle-là même qui, chaque jour, fait de la vie d'Omar un enfer.

Par Insa Sané
Chez Rageot

|

Auteur

Insa Sané

Editeur

Rageot

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Qui tire le premier ?

Insa Sané

Paru le 15/10/2025

96 pages

Rageot

7,90 €

9782700277401
© Notice établie par ORB
