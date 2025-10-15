Qui tire le premier ?

Quand leur professeure principale les inscrit au tournoi de foot de la ville, Omar et ses camarades de classe paniquent. D'abord, tous les autres élèves du collège les détestent. Ou pire, les méprisent. Personne au collège n'acceptera de s'être laissé voler la vedette. Ensuite, si Omar, lui, se débrouille plutôt bien en foot, ce n'est pa sle cas de ses camarades... Eux, ils sont vraiment vraiment nuls ! La seule à pouvoir les sauver de l'humiliation, c'est Jeanne... celle-là même qui, chaque jour, fait de la vie d'Omar un enfer.