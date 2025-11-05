Eté 1959, Nathan Price, un impitoyable pasteur baptiste, part pour la mission de Kilanga, au Congo belge, avec sa femme et ses quatre filles. Débarquées de l'Amérique provinciale et sudiste, Orleanna, Leah, Ruth May, Adah et Rachel sont confrontées à la réalité d'un pays dont elles ignorent tout, et où résonne désormais la voix de Patrice Lumumba, futur leader de l'Indépendance. Sous la coupe d'un patriarche manipulateur, ces cinq femmes doivent apprendre à survivre sur une terre en plein bouleversement. Tour à tour, elles se confient, et leurs voix bousculent une certaine vision du monde autant qu'elles dévoilent l'implosion d'une famille au destin lié à la marche de l'Histoire. Avec plus de cinq millions d'exemplaires vendus en une quarantaine de langues, le livre phare de Barbara Kingsolver reparaît ici dans une traduction entièrement révisée. Près de trente ans après sa parution, Les Yeux dans les arbres reste un grand roman humaniste et politique, résolument féministe et anticolonialiste. "D'une main infiniment sûre, Barbara Kingsolver a tissé les fils épineux de la religion, de la politique, de la race, du péché et de la rédemption pour en faire une oeuvre d'une beauté terrible". The Los Angeles Times