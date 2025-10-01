Nichonnées fantastiques

Depuis la nuit des temps, les poitrines fascinent, leurs représentations envahissent nos espaces visuels. Jaugées, jugées, elles deviennent objets, d'admiration ou de complexe. Tant et si bien qu'elles nous font parfois souffrir, dès l'entrée dans l'adolescence, parce qu'elles semblent souvent loin des images manipulées des magazines ou des écrans ; d'une "norme" qui en réalité n'existe pas. Chaque poitrine est unique. Quel que soit notre âge, elle parle de nous, raconte notre histoire, reflète notre vie. Et si nous désacralisions et décomplexions les poitrines pour nous libérer du poids dont elles nous écrasent trop souvent ? Si nous portions sur elles le regard bienveillant qu'elles méritent ? Le terme "nichonnées" désigne des "fortes" poitrines : le sens est ici détourné pour parler de poitrines fortes, fières, libres, libérées des corsets fabriqués par un monde qui prône l'uniformisation. De l'enfance à la vieillesse, ce livre ludique et poétique donne à voir, par double-page, une poitrine accompagnée d'un mot, laissant libre cours à l'interprétation et invitant à l'échange et à l'expression.