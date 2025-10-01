Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Nichonnées fantastiques

Marion Cocklico, Cocklico Marion

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis la nuit des temps, les poitrines fascinent, leurs représentations envahissent nos espaces visuels. Jaugées, jugées, elles deviennent objets, d'admiration ou de complexe. Tant et si bien qu'elles nous font parfois souffrir, dès l'entrée dans l'adolescence, parce qu'elles semblent souvent loin des images manipulées des magazines ou des écrans ; d'une "norme" qui en réalité n'existe pas. Chaque poitrine est unique. Quel que soit notre âge, elle parle de nous, raconte notre histoire, reflète notre vie. Et si nous désacralisions et décomplexions les poitrines pour nous libérer du poids dont elles nous écrasent trop souvent ? Si nous portions sur elles le regard bienveillant qu'elles méritent ? Le terme "nichonnées" désigne des "fortes" poitrines : le sens est ici détourné pour parler de poitrines fortes, fières, libres, libérées des corsets fabriqués par un monde qui prône l'uniformisation. De l'enfance à la vieillesse, ce livre ludique et poétique donne à voir, par double-page, une poitrine accompagnée d'un mot, laissant libre cours à l'interprétation et invitant à l'échange et à l'expression.

Par Marion Cocklico, Cocklico Marion
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Marion Cocklico, Cocklico Marion

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nichonnées fantastiques par Marion Cocklico, Cocklico Marion

Commenter ce livre

 

Nichonnées fantastiques

Marion Cocklico, Cocklico Marion

Paru le 01/10/2025

48 pages

Grasset & Fasquelle

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246839446
9782246839446
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.