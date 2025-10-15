Mon Junk Journal

Carnet réalisé à partir de matériaux récupérés (papiers, enveloppes, tickets, étiquettes, emballages, etc.), utilisé comme support de création mêlant collage, écriture et dessin. A l'intérieur : - Des doubles pages imprimées avec de superbes motifs pour t'inspirer et décorer ton journal au fil des saisons, de ton humeur ou de tes souvenirs. - Quatre planches de stickers colorés et originaux, pour personnaliser tes pages. - Les astuces de Yasmine Golotchoglova passionnée de junk journaling, pour t'accompagner pas à pas. Collectionneur. euse de souvenirs ou amateur. ice de journaling et de scrapbook : attrape tes ciseaux, ta colle, et lance-toi dans ce carnet !