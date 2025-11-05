Inscription
#Essais

Ce que révèlent nos prénoms

Anne Tuffigo

ActuaLitté
Et si votre prénom en disait bien plus que vous ne l'imaginez ? Et si ce choix d'apparence affective portait en lui la trace d'une mémoire ancienne, d'un héritage invisible transmis de génération en génération... voire d'un contrat d'âme passé avant même votre naissance ? Dans cet ouvrage lumineux et accessible, Anne Tuffigo décrypte le sens profond des prénoms et leur rôle dans nos choix de vie. Elle nous livre l'analyse de 23 grandes missions de vie, auxquelles elle associe plus de 900 prénoms pour nous guider vers une lecture symbolique et transgénérationnelle riche de sens. L'autrice, sensible à la lecture des signes qui nous entourent, perçoit dans chaque prénom une trace sémiologique : un fil conducteur permettant d'explorer ses origines, de décrypter son histoire familiale et les dynamiques invisibles de sa lignée mais aussi un indice précieux sur le sens de notre vie terrestre. Plus qu'un simple guide, ce livre est un véritable voyage intérieur, une invitation à se découvrir autrement, au-delà des apparences et des conditionnements familiaux, pour renouer avec son essence profonde. Anne Tuffigo est médium, écrivaine et conférencière. Si elle découvre très jeune qu'elle a le don de communiquer avec les défunts, ce n'est qu'en 2004 - à la suite du décès de sa mère et alors qu'elle mène une brillante carrière de professeure de Lettres modernes - qu'elle décide de mettre ses capacités médiumniques au service des autres. Elle s'installe comme médium à Paris et donne de nombreuses conférences à travers la France. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages à succès, dont Il suffit parfois d'un signe (Albin Michel, 2021) et L'Oracle des signes (Albin Michel, 2023).

Chez Albin Michel

|

Auteur

Editeur

Albin Michel

Genre

Prénoms

Paru le 05/11/2025

288 pages

20,90 €

ActuaLitté
9782226487148
