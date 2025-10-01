1935. Cible des opposants au régime laïque turc, l'ancien champion de lutte Gülgül est contraint de fuir le pays. Il le fait chargé d'une mission secrète par Atatürk : de lui rapporter tout ce qui se dit et se trame dans le nid d'espions qu'est la Suisse d'avant-guerre. Commence pour lui une double vie, enseignant la lutte à l'institut de l'inquiétant professeur Alderson, et renseignant Atatürk sur les stratégies de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Il se fait passer pour ami du Reich aux yeux d'Alderson, de Regamey, un avocat antisémite, et de leurs amis conspirateurs, risquant chaque jour davantage d'être découvert. A Istanbul, Bella et sa fille Deniz, Danilo et son fils Jako, marchands au Grand Bazar, ne sont pas plus à l'abri, dans une ville où se succèdent pogromes, lois iniques et insurrections violentes. Les trahisons se multiplient, une enquête en paternité s'enclenche ... Dans L'Espion d'Atatürk, suite du Danseur Oriental et deuxième tome de La Trilogie de Constantinople, Metin Arditi mêle destins individuels et chocs de l'Histoire, dressant un saisissant portrait d'une Constantinople hagarde et d'une Europe au bord du gouffre.