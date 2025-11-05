C'est ça la foi !

A toi qui crois. A toi qui ne crois plus. A toi qui voudrais croire. La foi ce n'est pas simplement croire mais trouver Dieu. Dans l'évident et le surprenant. Dans le sombre et l'éclatant. Dans l'immense et le minuscule. Ce livre se veut un compagnon de ce voyage qu'est la recherche de l'Etre suprême. "La foi, c'est croire ce que vous ne voyez pas ; la récompense c'est de voir ce que vous croyez". (Saint Augustin) Frédéric Hermel est né à Arras en 1970. Après trente années passées à Madrid comme correspondant de presse, il vit désormais à Paris. Homme de radio, critique littéraire, il est notamment l'auteur du best-seller Zidane et du roman Un jour, j'ai été heureux.