Né aux Etats-Unis au tournant des années 1980, le hardcore est bien plus qu'une nouvelle branche du punk : c'est une déclaration de guerre à l'apathie, une culture en ébullition, un cri brut, sans compromis. De Minor Threat à Sick Of It All, de Black Flag à Converge, jusqu'aux nouvelles générations représentées par Turnstile ou Knocked Loose, ce livre retrace l'évolution d'un mouvement en perpétuelle réinvention. Rod Glacial chronique en profondeur l'émergence d'une communauté, d'une éthique, d'un mode de vie. DIY, straight edge, moshpits, fanzines, luttes sociales, respect et confrontation : autant de piliers qui façonnent une contre-culture vivace, internationale et indomptable. Grâce aux covers, flyers, photos et documents d'archive, plongez au coeur d'un mouvement qui ne ressemble à aucun autre, où chaque scène locale incarne une forme de résistance. Le hardcore ne s'explique pas, il se vit.