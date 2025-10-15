L'oubliée du radeau de la Méduse

Un radeau de fortune. Un tableau célèbre. Une seule femme. Un huis clos en plein mer. Inspiré de faits réels et du célèbre tableau de Géricault présenté au Louvre en 1819, ce récit retrace l'épopée dramatique des survivants de la frégate La Méduse, échouée au large de l'actuelle Mauritanie. Entre tempêtes, mutineries et actes de bravoure, suivez le destin bouleversant de Blanche qui lutte pour survivre sur ce radeau de fortune au milieu de l'Atlantique. Une fresque humaine poignante racontée par la voix d'un survivant, où se mêlent espoir et barbarie dans un huis clos maritime qui interroge les limites de la morale et de l'humanité.