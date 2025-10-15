Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

L'oubliée du radeau de la Méduse

Thierry Soufflard, Gilles Cazaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un radeau de fortune. Un tableau célèbre. Une seule femme. Un huis clos en plein mer. Inspiré de faits réels et du célèbre tableau de Géricault présenté au Louvre en 1819, ce récit retrace l'épopée dramatique des survivants de la frégate La Méduse, échouée au large de l'actuelle Mauritanie. Entre tempêtes, mutineries et actes de bravoure, suivez le destin bouleversant de Blanche qui lutte pour survivre sur ce radeau de fortune au milieu de l'Atlantique. Une fresque humaine poignante racontée par la voix d'un survivant, où se mêlent espoir et barbarie dans un huis clos maritime qui interroge les limites de la morale et de l'humanité.

Par Thierry Soufflard, Gilles Cazaux
Chez Marabout

|

Auteur

Thierry Soufflard, Gilles Cazaux

Editeur

Marabout

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'oubliée du radeau de la Méduse par Thierry Soufflard, Gilles Cazaux

Commenter ce livre

 

L'oubliée du radeau de la Méduse

Thierry Soufflard, Gilles Cazaux

Paru le 15/10/2025

112 pages

Marabout

22,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501183079
9782501183079
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.