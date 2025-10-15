Inscription
L'audience est suspendue

Boris Cyrulnik, Clara Seren-Rosso

Vous avez lu des articles, vu des documentaires, entendu des récits. Mais pas celui-là. La journaliste Clara Seren-Rosso ne rejoue pas le procès Mazan. Elle y a vécu. Trois mois. Les bouts de vérité à la machine à café avec les accusés, la couleur de cette langue qui ne met personne d'accord, ses échanges avec un juge, le bel homme dans le box, les vidéos insoutenables, l'apéritif avec les avocats de la défense, ses doutes étouffants en rentrant le soir... elle consigne tout dans ses notes, pendant les suspensions d'audience. A lire d'une traite ou en piochant, ces feuillets ne prétendent pas résoudre les grandes questions de société, mais ils livrent sans filtre ce que les articles n'ont pas permis de dire. Ce récit à la première personne embarque le lecteur dans des scènes, des anecdotes et des dialogues inédits, qui jettent un nouvel éclairage sur l'histoire de ce procès. Clara Seren-Rosso est journaliste, spécialisée en chronique judiciaire. Elle a travaillé pour les journaux La Voix du Nord puis Le Parisien, avant de poursuivre son chemin en indépendante. Elle raconte les procès à l'écrit, à la radio et dans des podcasts. L'audience est suspendue est son premier livre.

Boris Cyrulnik, Clara Seren-Rosso
Chez Editions Marie Romaine

Boris Cyrulnik, Clara Seren-Rosso

Editions Marie Romaine

Droit pénal

L'audience est suspendue

Clara Seren-Rosso

Paru le 15/10/2025

Editions Marie Romaine

18,00 €

