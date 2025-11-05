Coffret en 7 volumes : A qui profite le crime ? ; Préviens pas la police ! ; Touchez pas au trésor ! ; S.O.S collège en danger ! ; Pas de pitié pour les curieux ; Faut pas sortir la nuit ; Coupable ou innocent ?

7 intrigues et autant de mystères à démêler pour notre duo de choc Tim et Chloé ! 7 intrigues et autant de mystères à démêler. De surprises en rebondissements, les jeunes lecteurs endosseront le rôle du détective, en traquant les indices, en émettant des hypothèses, en hésitant, en faisant fausse route pour mieux re-constituer les pièces du puzzle. Un duo de choc aux commandes : Chloé, joyeuse, décidée et courageuse et Tim, son meilleur ami, rusé, discret et tenace. Un ton alerte et bourré d'humour qui ne manquera pas d'entraîner tous les détectives en herbe dans une lecture agréable, active et passionnante. En bonus : tous les conseils de l'auteur pour écrire son propre roman policier !