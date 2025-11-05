Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Coffret en 7 volumes : A qui profite le crime ? ; Préviens pas la police ! ; Touchez pas au trésor ! ; S.O.S collège en danger ! ; Pas de pitié pour les curieux ; Faut pas sortir la nuit ; Coupable ou innocent ?

Sophie Dieuaide

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
7 intrigues et autant de mystères à démêler pour notre duo de choc Tim et Chloé ! 7 intrigues et autant de mystères à démêler. De surprises en rebondissements, les jeunes lecteurs endosseront le rôle du détective, en traquant les indices, en émettant des hypothèses, en hésitant, en faisant fausse route pour mieux re-constituer les pièces du puzzle. Un duo de choc aux commandes : Chloé, joyeuse, décidée et courageuse et Tim, son meilleur ami, rusé, discret et tenace. Un ton alerte et bourré d'humour qui ne manquera pas d'entraîner tous les détectives en herbe dans une lecture agréable, active et passionnante. En bonus : tous les conseils de l'auteur pour écrire son propre roman policier !

Par Sophie Dieuaide
Chez Casterman

|

Auteur

Sophie Dieuaide

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coffret en 7 volumes : A qui profite le crime ? ; Préviens pas la police ! ; Touchez pas au trésor ! ; S.O.S collège en danger ! ; Pas de pitié pour les curieux ; Faut pas sortir la nuit ; Coupable ou innocent ? par Sophie Dieuaide

Commenter ce livre

 

Coffret en 7 volumes : A qui profite le crime ? ; Préviens pas la police ! ; Touchez pas au trésor ! ; S.O.S collège en danger ! ; Pas de pitié pour les curieux ; Faut pas sortir la nuit ; Coupable ou innocent ?

Sophie Dieuaide

Paru le 05/11/2025

880 pages

Casterman

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203300286
9782203300286
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.