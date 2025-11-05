Rfp 2025, t. 89, n.4

La Revue française de psychanalyse est une revue scientifique à comité de lecture. Fondée en 1927 " sous le patronage du Pr Sigmund Freud ", c'est la première revue internationale de psychanalyse en langue française. Editée sous la responsabilité de la Société psychanalytique de Paris, la Revue française de psychanalyse est dotée d'indépendance éditoriale. Son comité de rédaction décide des textes publiés selon ses critères propres, conformément à l'histoire de la revue, et attentif à son époque. Lieu de débats et de réévaluation de nombreuses questions cliniques et métapsychologiques, elle met en travail les grands thèmes psychanalytiques contemporains, confronte les données freudiennes classiques aux apports post-freudiens dans le champ de la psychanalyse et hors de ce champ.